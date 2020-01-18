Сторонники захвата Крыма собрались на гастроли в Украину

Известный юмористический дуэт "Кролики", который ранее поддержал аннексию Крыма и находится в базе "Миротворец", посетит Украину с новой коцертной программой.

В феврале 2020 года у комиков запланированы выступления минимум в шести городах страны. Согласно информации на сайте tickets.ua, на ближайший концерт в Фастове Киевской области уже раскуплены почти все билеты.

Скриншот tickets.ua

Ранее "Кролики" незаконно посещали оккупированный Крым для участия в концерте к столетию комсомола. На сцене украинские артисты скандировали "Ленин. Партия. Комсомол", пишет kuresh.info.

Скриншот tickets.ua

В базу данных украинского волонтерского сайта "Миротворец" Владимир Данилец и Владимир Моисеенко попали из-за участия в телемосте с Россией "Надо поговорить".

Юмористический дуэт "Кролики" gorod.lv

Скриншот Миротворец

Скриншот Миротворец

Ранее OBOZREVATEL писал, что Данилец и Моисеенко прокомментировали избрание на пост президента Украины Владимира Зеленского. Они отметили, что новость стала для них неожиданностью, но за него испытывают гордость.

Напомним, в 2016 году жену Владимира Данильца Людмилу уличили в симпатиях к российско-террористическим войскам на Донбассе.

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