"Стерильно от благодати!" Охлобыстин оскандалился из-за похода в церковь после коронавируса у дочери

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин посетил церковь на Пасху, несмотря на то, что в России объявлен карантин, а у его дочери недавно диагностировали коронавирус.

Так, 19 апреля в Москве прошла закрытая праздничная служба в одной из церквей. Среди многочисленных прихожан был замечен Иван Охлобыстин, несмотря на то, что он и члены его семьи могли быть носителями COVID-19. Позже сам Охлобыстин оправдался за поступок на личной странице в социальной сети Вконтакте.

Иван Охлобыстин в церкви LiveJournal @diak_kuraev

Попасть на "тайную службу" можно было только по спецпропускам. Охлобыстина в церкви сняли на камеру, после того, как актер заметил, что его снимает девушка на телефон – он попытался выхватить его и накричал на нее (смотрите видео в конце новости).

Поступок Охлобыстина вызвал бурную реакцию в сети. В частности, телеведущая и светская львица Алена Водонаева отметила, что она "звереет" от подобных поступков.

"И как тут не чертыхнуться? Вот я сижу дома безвылазно уже 38 дней, потому что не хочу подвергать риску свою семью и окружающих людей. Я не вижу своих родителей, потому что мы все соблюдаем самоизоляцию! И когда обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицей пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы – я зверею!" – разразилась гневом Алена на личной странице в Instagram.

Сам Охлобыстин объяснил свой поступок и указал, что осознает всю опасность посещения церкви в период пандемии коронавируса, однако вера является для него ключевой составляющей жизни. А церкви, по его мнению, "стерильны от благодати".

"Сходил в храм на Пасху – не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху... Зря закрыли храмы. Вспомните Символ Веры – верую в Соборную, Апостольскую Церковь. То бишь: наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно. Стерильно конечно, но боюсь, что не только от коронавируса, но и от благодати. Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть?" – высказался Иван.

Скриншот со страницы Охлобыстина в "Вконтакте"

Сотрудница церкви Софии Премудрости Божией также прокомментировала ситуацию.

"К чему претензии? Потому что в храме появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан не сняли, мы его относим к священству, хотя он не сотрудник нашего прихода. Он часто посещал наш храм, когда был священником. Его здесь знали, поэтому, наверное, и пришел", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Охлобыстин и Алена Водонаева публично поскандалили. Водонаева сравнила одиозного актера-священника с "типичным быдлом" за то, что он обозвал ее проституткой.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!