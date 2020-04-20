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20 апреля • обновлено в 16:40
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"Стерильно от благодати!" Охлобыстин оскандалился из-за похода в церковь после коронавируса у дочери

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Скандальный российский актер Иван Охлобыстин посетил церковь на Пасху, несмотря на то, что в России объявлен карантин, а у его дочери недавно диагностировали коронавирус.

Так, 19 апреля в Москве прошла закрытая праздничная служба в одной из церквей. Среди многочисленных прихожан был замечен Иван Охлобыстин, несмотря на то, что он и члены его семьи могли быть носителями COVID-19. Позже сам Охлобыстин оправдался за поступок на личной странице в социальной сети Вконтакте.

Иван Охлобыстин в церкви

Иван Охлобыстин в церкви

LiveJournal @diak_kuraev

Попасть на "тайную службу" можно было только по спецпропускам. Охлобыстина в церкви сняли на камеру, после того, как актер заметил, что его снимает девушка на телефон – он попытался выхватить его и накричал на нее (смотрите видео в конце новости).

Поступок Охлобыстина вызвал бурную реакцию в сети. В частности, телеведущая и светская львица Алена Водонаева отметила, что она "звереет" от подобных поступков.

"И как тут не чертыхнуться? Вот я сижу дома безвылазно уже 38 дней, потому что не хочу подвергать риску свою семью и окружающих людей. Я не вижу своих родителей, потому что мы все соблюдаем самоизоляцию! И когда обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицей пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы – я зверею!" – разразилась гневом Алена на личной странице в Instagram.

Хотелось написать сегодня что-то душевное о том, как в этом году прошла Пасха в изоляции. Ведь это так не привычно, как и многое сейчас. Пасха — всегда была семейным праздником, в этот день мы привыкли навещать родственников и друзей с пасхальными гостинцами. Ну и конечно многие ходят в храм на праздничную службу. Казалось бы, и одно и другое исключено в условиях растущей эпидемии коронавируса в России. Но, нет. И как тут не чертыхнуться? Вот я сижу дома безвылазно уже 38 дней, потому что не хочу подвергать риску свою семью и окружающих людей. Сегодня я не увижу своих родителей, потому что мы все соблюдаем самоизоляцию! ( Мам, я так по тебе скучаю 💔 ) Сидеть дома — это единственное, что сейчас спасет нас от американского сценария. И когда спустя месяц самоизоляции, я читаю как обласканный народом актер-священник Иван Охлобыстин приходит со всей своей большой семьей на охраняемую полицей пасхальную службу в храме Софии Премудрости Божией в самом центре Москвы я зверею. Об этом мероприятии очень подробно пишет издание База: "На парковке во внутреннем дворе стояли несколько машин представительского класса, например, чей-то "Порше". Всего на службу собрались порядка 50-60 человек". Я не могу найти приличных слов, чтобы описать, что я об этом думаю. Почему из-за этих людей я должна сидеть на карантине еще черт знает сколько!? Ведь именно из-за таких безответственности людей как Охлобыстин, количество зараженных все время растет. Две недели прошло с тех пор, как в семье Ивана был обнаружен коронавирус. И даже этого мало, чтобы до человека наконец дошло, что надо сидеть дома. Я просто в шоке! Он еще смеет приближаться к журналистам и грубить им. В Метро — очереди, Охлобыстин ходит по храмам вместе с другими избранными прихожанами, а мы с вами ждем конца карантина, который оттягивается с каждым новым косяком нашей власти. То пропуска нормально не сделали, то своим придворным шутам не объяснили, что означает слово самоизоляция. Тфу, как же противно! ( видео в карусели ) #охлобыстин #Пасха #Самоизоляция #Карантин

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva)

Сам Охлобыстин объяснил свой поступок и указал, что осознает всю опасность посещения церкви в период пандемии коронавируса, однако вера является для него ключевой составляющей жизни. А церкви, по его мнению, "стерильны от благодати".

"Сходил в храм на Пасху – не угодил. Чего только не написали, как только не прокляли. Почему? Загадка! Нарушений никаких не было. Бумаги были в порядке. Я 25 лет хожу в этот храм на Пасху... Зря закрыли храмы. Вспомните Символ Веры – верую в Соборную, Апостольскую Церковь. То бишь: наличие прихожан обязательно. Одних священнослужителей недостаточно. Стерильно конечно, но боюсь, что не только от коронавируса, но и от благодати. Понятно, что опасно. Но зачем жить, если нет ради чего можно умереть?" – высказался Иван.

У дочки - коронавирус: Охлобыстин оскандалился из-за похода в церковь

Скриншот со страницы Охлобыстина в "Вконтакте"

Сотрудница церкви Софии Премудрости Божией также прокомментировала ситуацию.

"К чему претензии? Потому что в храме появился отец Иоанн Охлобыстин? С него сан не сняли, мы его относим к священству, хотя он не сотрудник нашего прихода. Он часто посещал наш храм, когда был священником. Его здесь знали, поэтому, наверное, и пришел", — отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван Охлобыстин и Алена Водонаева публично поскандалили. Водонаева сравнила одиозного актера-священника с "типичным быдлом" за то, что он обозвал ее проституткой.

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Автор
Ева Романова
Тема
Коронавирус
Персона
Иван Охлобыстин
Место
Россия
Тег
карантин
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