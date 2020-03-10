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10 марта • обновлено в 09:11
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Степаненко публично высмеяла развод с Петросяном

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Российская юмористка Елена Степаненко впервые со сцены пошутила о разводе с Евгением Петросяном.

Так, запись юмористического концерта "Ирония весны" на канале "Россия 1" была опубликована на YouTube-канале.

Елена Степаненко

Елена Степаненко

КП

В ходе своего выступления Степаненко вспомнила, как обратилась к Петросяну с просьбой поругать ее за то, что она поела после шести вечера.

"Он говорит: "Гори со стыда, чудовище жирное!" При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное", – сказала со сцены Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко

Евгений Петросян и Елена Степаненко

sm-news.ru

Также юмористка посмеялась и над причиной развода с мужем:

"Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. "Пошла на кухню: точно, весь компот выпили!" Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Эх! Потерял! Женщина – не спирт: разведенная слабее не становится".

Елена Степаненко

Елена Степаненко

cosmo.ru

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Автор
Анна Михно
Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Давно надо было сбежать от этой коровы..
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