Степаненко публично высмеяла развод с Петросяном

Российская юмористка Елена Степаненко впервые со сцены пошутила о разводе с Евгением Петросяном.

Так, запись юмористического концерта "Ирония весны" на канале "Россия 1" была опубликована на YouTube-канале.

Елена Степаненко КП

В ходе своего выступления Степаненко вспомнила, как обратилась к Петросяну с просьбой поругать ее за то, что она поела после шести вечера.

"Он говорит: "Гори со стыда, чудовище жирное!" При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное", – сказала со сцены Степаненко.

Евгений Петросян и Елена Степаненко sm-news.ru

Также юмористка посмеялась и над причиной развода с мужем:

"Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. "Пошла на кухню: точно, весь компот выпили!" Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Эх! Потерял! Женщина – не спирт: разведенная слабее не становится".

Елена Степаненко cosmo.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

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