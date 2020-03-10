Степаненко публично высмеяла развод с Петросяном

Российская юмористка Елена Степаненко впервые со сцены пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
Так, запись юмористического концерта "Ирония весны" на канале "Россия 1" была опубликована на YouTube-канале.
Елена Степаненко
КП
В ходе своего выступления Степаненко вспомнила, как обратилась к Петросяну с просьбой поругать ее за то, что она поела после шести вечера.
"Он говорит: "Гори со стыда, чудовище жирное!" При разводе мне досталась одна сковорода, благодаря которой я забрала все остальное", – сказала со сцены Степаненко.
Евгений Петросян и Елена Степаненко
sm-news.ru
Также юмористка посмеялась и над причиной развода с мужем:
"Пришла домой, а муж с любовницей. И глаза у обоих такие хитрющие. "Пошла на кухню: точно, весь компот выпили!" Я-то думала, что он меня бросил, а посмотрела на себя в зеркало и думаю: "Эх! Потерял! Женщина – не спирт: разведенная слабее не становится".
Елена Степаненко
cosmo.ru
Как сообщал OBOZREVATEL:
В августе 2018 года появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.
16 ноября 2018 года суд официально оформил развод Петросяна и Степаненко.
Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухуновунеоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки.
А в середине декабря 2019 года росСМИ сообщили, что Петросян и Брухунова поженились.
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