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9 июня • обновлено в 16:39
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Стало известно, сколько выпил Ефремов перед смертельным ДТП

5.6т
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Результаты тестирования на алкоголь актера Михаила Ефремова, который устроил в центре Москвы ДТП со смертельным исходом, показали, что в момент аварии у него было опьянение сильной степени.

Так, экспертиза обнаружила в крови у актера 2,1 промилле алкоголя – это соответствует примерно 0,5-0,7 литра водки, пишет Telegram-канал Baza.

Михаил Ефремов на момент аварии был сильно пьян

Михаил Ефремов на момент аварии был сильно пьян

Коллаж

Отметим, бывшая супруга Ефремова Ксения Качалина рассказала, что актер много пил всю неделю перед ДТП, сообщил Telegram-канал "НеМалахов".

"Ооо, я так устала. У меня есть собственный юрист..." – добавила Ксения и оборвала разговор.

Как сообщал OBOZREVATEL, авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Столкнулись "Джип Гранд Чероки", за рулем которого был Ефремов, и фургон "Лада". Его водитель, 58-летний Сергей Захаров умер от внутреннего кровоизлияния в реанимации утром, 9 июня.

Позже стало известно о последних словах Захарова, которые он смог сказать перед смертью.

После того, как стало известно о смерти пострадавшего в аварии, Ефремов пожаловался на плохое самочувствие и трижды вызывал к себе домой скорую помощь. Врачи отказали ему в госпитализации.

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Автор
Ева Романова
Персона
Михаил Ефремов
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу ДТП
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