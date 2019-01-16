Стало известно о тайной свадьбе депутата Рады

Депутат Верховной Рады Украины от БПП Наталья Агафонова тайно вышла замуж. Ее избранником стал заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук.

На сайте Рады экс-Агафонова уже значится как Наталья Ковальчук. О тайной женитьбе политиков сообщила журналистка канала "1+1" Ольга Василевская, написав об этом пост на своей странице в Facebook.

"А еще вчера она была Агафоновой! Лучшая подруга Юлии Левочкиной – новая жена замглавы АП Ковальчука", – уточнила Василевская.

Наталья Агафонова Скриншот из сайта Верховной Рады

Где и когда состоялась церемония бракосочетания пока неизвестно. Отметим, 41-летняя Наталья уже была замужем, от первого брака у нее остались двое детей.

Наталья Агафонова LB.ua

Наталья Агафонова Украинская правда

49-летний Ковальчук также был женат: в декабре 2017 года он разошелся с женой. Экс-супруги имеют трех детей – двух сыновей и дочку. Ранее СМИ сообщали, что причиной развода пары стала другая женщина. Вероятно, супруги могли развестись из-за Агафоновой.

Виталий Ковальчук president.gov.ua

Виталий Ковальчук с бывшей женой Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинских СМИ появились слухи о расставании народных депутатов Алены Кошелевой (РПЛ) и Давида Макарьяна (БПП), которые ждут совместного ребенка.

Позже пара обнародовала видеообращение, в котором опровергла разрыв своих отношений.

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