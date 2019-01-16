Стало известно о тайной свадьбе депутата Рады

Депутат Верховной Рады Украины от БПП Наталья Агафонова тайно вышла замуж. Ее избранником стал заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук.
На сайте Рады экс-Агафонова уже значится как Наталья Ковальчук. О тайной женитьбе политиков сообщила журналистка канала "1+1" Ольга Василевская, написав об этом пост на своей странице в Facebook.
"А еще вчера она была Агафоновой! Лучшая подруга Юлии Левочкиной – новая жена замглавы АП Ковальчука", – уточнила Василевская.
Наталья Агафонова
Скриншот из сайта Верховной Рады
Где и когда состоялась церемония бракосочетания пока неизвестно. Отметим, 41-летняя Наталья уже была замужем, от первого брака у нее остались двое детей.
Наталья Агафонова
LB.ua
Наталья Агафонова
Украинская правда
49-летний Ковальчук также был женат: в декабре 2017 года он разошелся с женой. Экс-супруги имеют трех детей – двух сыновей и дочку. Ранее СМИ сообщали, что причиной развода пары стала другая женщина. Вероятно, супруги могли развестись из-за Агафоновой.
Виталий Ковальчук
president.gov.ua
Виталий Ковальчук с бывшей женой
Украинская правда
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в украинских СМИ появились слухи о расставании народных депутатов Алены Кошелевой (РПЛ) и Давида Макарьяна (БПП), которые ждут совместного ребенка.
Позже пара обнародовала видеообращение, в котором опровергла разрыв своих отношений.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "новости Украины" на OBOZREVATEL.