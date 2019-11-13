Стало известно о проблемах матери Заворотнюк с законом

Мать российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком мозга, Валентина может быть арестована.

Так, за 76-летней женщиной числится 10 штрафов за нарушения правил дорожного движения, срок уплаты которых истек. Пока они не оплачены, женщине грозит срок, сообщает "Комсомольская правда".

"В мае этого года автомобиль был замечен в Москве на полосе для маршрутных такси. Штраф в 3000 рублей не оплачен, и по закону возможно привлечение владельца по статье 20.25 КоАП за уклонение от исполнения административного наказания. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. И таких неоплаченных штрафов, по которым вышли сроки и возможен арест, у Валентины Борисовны еще девять. Все получены в июне-июле этого года: где-то автовладелица нарушила правила парковки, где-то слишком разогналась", — рассказал источник издания.

Валентина Заворотнюк с дочкой Фото: newslenta.com

К слову, мама Анастасии не пользуется иномаркой. Раньше ею управляла сама Настя, теперь же за рулем часто видят ее супруга, фигуриста Петра Чернышева. Но, несмотря на это, отвечать перед законом придется все же 76-летней женщине, так как авто записано на ее имя.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышов Фото: vokrug.tv

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