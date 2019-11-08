Стало известно о долгах больной раком Заворотнюк

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за долги.

Так, с артистки собираются взыскать 24 тысячи рублей. Отмечается, что сумма накопилась за неуплату налога на имущество — квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк Фото: narodna-pravda.ua

В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал