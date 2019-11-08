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8 ноября • обновлено в 10:08
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Стало известно о долгах больной раком Заворотнюк

1.5т Читать материал на украинском

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за долги.

Так, с артистки собираются взыскать 24 тысячи рублей. Отмечается, что сумма накопилась за неуплату налога на имущество — квартиру в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Фото: narodna-pravda.ua

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В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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