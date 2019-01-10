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Стало известно, на кого богатейший человек мира променял жену: фото любовницы

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Причиной развода основателя крупнейшей торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса з женой Маккензи стал тайный роман американского миллиардера.

Как сообщает Daily Mail, Безос уже восемь месяцев встречается с телеведущей и актрисой Лорен Санчес. Также все это время он вел с ней романтическую переписку, делился эротическими фото и отправлял девушку на дорогие курорты за свой счет.

Стало известно, на кого богатейший человек мира променял жену: фото любовницы

Джефф Безос и Лорен Санчес

Стало известно, на кого богатейший человек мира променял жену: фото любовницы

Лорен Санчес

По словам инсайдеров, по всей видимости, Безос хотел и дальше скрывать свои отношения с 49-летней ведущей. А признался жене, только когда узнал, что правда о его похождениях на стороне скоро будет опубликована.

Стало известно, на кого богатейший человек мира променял жену: фото любовницы

Джефф Безос с супругой

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Как стало известно, любовница Джеффа Лорен замужем за голливудским продюсером Патриком Уайтселлом. Пока не ясно, как мужчина отреагировал на измену жены.

Стало известно, на кого богатейший человек мира променял жену: фото любовницы

Патрик Уайтселл и Лорен Санчес

Отметим, что Лорен и Джефф познакомились несколько лет назад, когда телеведущая делала репортаж о компании Blue Origin, основанной Безосом в 2000 году с целью освоения космоса. Тогда же, во время съемок сюжета, выяснилось, что Безос с женой и Санчес с мужем живут недалеко друг от друга в Сиэтле. Супружеские пары подружились друг с другом. Также их иногда видели вместе на различных светских мероприятиях.

Стало известно, на кого богатейший человек мира променял жену: фото любовницы

Патрик Уайтселл, Лорен Санчес и Джефф Безос

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ подсчитали, сколько получит жена основателя крупнейшей торговой интернет-компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи после развода.

Персона
Джефф Безос
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