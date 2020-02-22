Назван представитель Украины на Евровидении 2020

В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A.

За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Gо_A

Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".

Баллы жюри в финале Национального отбора распределились таким образом:

6 - Go_A

5 - KRUTЬ

4 - KHAYAT

3 - David Axelrod

2 - TVORCHI

1 - Jerry Heil

instagram.com/eurovision.ua

Зрительское голосование:

Jerry Heil - 1

KRUTЬ - 4

Gо_A - 6

TVORCHI - 3

KHAYAT - 5

David Axelrod - 2

В первом полуфинале главным триумфатором вечера стала KRUTЬ и получила 16 баллов от судей и зрителей. Вместе с ней в финал прошла Jerry Heil и группа Go-A, которые набрали поровну баллов. Певица Ассоль, которая прославилась в детстве с песней "Алые паруса" получила по одному баллу от судей и зрителей.

instagram.com/eurovision.ua

Во втором полуфинале по результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли группа TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

instagram.com/eurovision.ua

В финале Национального отбора многие артисты изменили свои номера, за что получили похвалу от жюри. Но, позитивные комментарии достались не всем - TVORCHI раскритиковали из-за вокала, а Jerry Heil из-за номера.

instagram.com/eurovision.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

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