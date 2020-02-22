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22 февраля • обновлено в 22:52
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Назван представитель Украины на Евровидении 2020: что о нем известно

31.1т
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В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A.

За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Gо_A

Gо_A

Новости
Нацотбор на Евровидение 2020: видео всех финалистов и подробности финала

Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.

Назван представитель Украины на Евровидении 2020

Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".

Баллы жюри в финале Национального отбора распределились таким образом:

  • 6 - Go_A

  • 5 - KRUTЬ

  • 4 - KHAYAT

  • 3 - David Axelrod

  • 2 - TVORCHI

  • 1 - Jerry Heil

Назван представитель Украины на Евровидении 2020

instagram.com/eurovision.ua

Зрительское голосование:

  • Jerry Heil - 1

  • KRUTЬ - 4

  • Gо_A - 6

  • TVORCHI - 3

  • KHAYAT - 5

  • David Axelrod - 2

В первом полуфинале главным триумфатором вечера стала KRUTЬ и получила 16 баллов от судей и зрителей. Вместе с ней в финал прошла Jerry Heil и группа Go-A, которые набрали поровну баллов. Певица Ассоль, которая прославилась в детстве с песней "Алые паруса" получила по одному баллу от судей и зрителей.

Назван представитель Украины на Евровидении 2020

instagram.com/eurovision.ua

Во втором полуфинале по результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли группа TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.

Назван представитель Украины на Евровидении 2020

instagram.com/eurovision.ua

В финале Национального отбора многие артисты изменили свои номера, за что получили похвалу от жюри. Но, позитивные комментарии достались не всем - TVORCHI раскритиковали из-за вокала, а Jerry Heil из-за номера.

Назван представитель Украины на Евровидении 2020

instagram.com/eurovision.ua

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Автор
Мария Дидык
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Опять селюков края шароварщина на свинячей мове
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Технар Олександр
Технар Олександр
Жуть! Яка вона страшна і потворна! Але в цьому її перевага. Якщо хтось в Європі не голосуватиме за неї - то це означатиме дискримінація і нетолерантність.
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Р Юлия
Р Юлия
У букмекеров коэффициент был 100 с чем-то на их победу, думала поставить гривен 100.эххххх Они крутые!
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