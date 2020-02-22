Назван представитель Украины на Евровидении 2020

В субботу, 22 февраля, прошел финал Национального отбора на Евровидение 2020. В результате страну будет представлять Gо_A.
За право выступить от Украины на Евровидении также боролись Jerry Heil, KRUTЬ, TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
Gо_A
Go_A - украинская електрофолк-группа, объединяющая украинский аутентичный вокал, современные танцевальные биты, африканские барабаны и гитарный драйв.
Песня, с которой группа представит Украину на Евровидении, называется "Соловей".
Баллы жюри в финале Национального отбора распределились таким образом:
6 - Go_A
5 - KRUTЬ
4 - KHAYAT
3 - David Axelrod
2 - TVORCHI
1 - Jerry Heil
instagram.com/eurovision.ua
Зрительское голосование:
Jerry Heil - 1
KRUTЬ - 4
Gо_A - 6
TVORCHI - 3
KHAYAT - 5
David Axelrod - 2
В первом полуфинале главным триумфатором вечера стала KRUTЬ и получила 16 баллов от судей и зрителей. Вместе с ней в финал прошла Jerry Heil и группа Go-A, которые набрали поровну баллов. Певица Ассоль, которая прославилась в детстве с песней "Алые паруса" получила по одному баллу от судей и зрителей.
instagram.com/eurovision.ua
Во втором полуфинале по результатам зрительского и судейского голосования в финал прошли группа TVORCHI, KHAYAT и David Axelrod.
instagram.com/eurovision.ua
В финале Национального отбора многие артисты изменили свои номера, за что получили похвалу от жюри. Но, позитивные комментарии достались не всем - TVORCHI раскритиковали из-за вокала, а Jerry Heil из-за номера.
instagram.com/eurovision.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Международный песенный конкурс Евровидение в 2020 году пройдет в городе Роттердам (Нидерланды).
Напомним, что победителем Евровидение-2019 стал представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade.
В 2019 году Украина не принимала участие в песенном конкурсе Евровидение из-за скандала с MARUV.
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