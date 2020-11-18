Стало известно, кому достанется наследство умершего Романа Виктюка

Советская и российская актриса Валентина Талызина откровенно рассказала о романе с умершим режиссером Романом Виктюком, а также о его нажитом богатстве и наследстве.

По словам артистки, отношения между ними были около 65 лет назад, после этого они некоторое время не общались, пишет "Комсомольская правда".

Так, Талызина обиделась на Виктюка за то, что он закрыл один из спектаклей. Но позже пара помирилась и снова начала общаться.

"Услышав о его уходе, я решила, что буду говорить о нем со всеми, кто позвонит. Когда Роман попал в больницу, я знала с первых дней и молила бога, чтобы он выжил. Он ведь боролся, долго не сдавался. Но коронавирус оказался сильнее", – отметила актриса.

Талызина рассказала, что за всю свою жизнь режиссер не нажил огромных богатств. Он имел дом на Тверской, который раньше принадлежал сыну и внуку Иосифа Сталина.

Кроме того, Виктюк в театральной деятельности зарабатывал около шести миллионов в год. Отметим, что ни жены, ни детей он не имел.

Актриса добавила, что все свои деньги он тратил на пиджаки – это была его страсть. За жизнь он ничего не накопил.

Согласно источнику, квартира на Тверской с видом на Кремль досталась режиссеру в 90-х годах. На сегодняшний день такое жилье стоит около 50 миллионов рублей.

Так, вероятней всего, наследство достанется родственникам со Львова – двум сестрам и племяннице Виктюка.

"Если завещание не составлено, все имущество отходит наследникам первой очереди. Если таковых родственников нет, то в права вступают наследники второй очереди", – сообщил адвокат Сергей Жорин.

Как сообщал OBOZREVATEL, умершего режиссера Романа Виктюка могут похоронить во Львове, откуда родом артист и где на данный момент проживают его родственники.