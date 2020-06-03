"Это очень страшно": стало известно, как живет Моргунова после смерти единственного сына

Известная российская актриса Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина скончался от коронавируса две недели назад.

Сейчас женщина находится дома, сообщила ее подруга Нелли Кобзон изданию "СтарХит".

"Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли. То, что со Светой произошло, — самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга. Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать – в том числе и финансово", - сказала Кобзон.

Сейчас рядом с Моргуновой находятся все ее родные – двоюродная сестра, а также вдова Максима и внучки.

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