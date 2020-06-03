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3 июня • обновлено в 14:30
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Стало известно, как живет Моргунова после смерти единственного сына

3.5т
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Известная российская актриса Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима. 52-летний мужчина скончался от коронавируса две недели назад.

Сейчас женщина находится дома, сообщила ее подруга Нелли Кобзон изданию "СтарХит".

"Это очень страшно": стало известно, как живет Моргунова после смерти единственного сына
"Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли. То, что со Светой произошло, — самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга. Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать – в том числе и финансово", - сказала Кобзон.

Сейчас рядом с Моргуновой находятся все ее родные – двоюродная сестра, а также вдова Максима и внучки.

"Это очень страшно": стало известно, как живет Моргунова после смерти единственного сына

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня умер легендарный украинский композитор Мирослав Скорик. Ему был 81 год. Смотрите также подборку лучших произведений композитора.

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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