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29 ноября • обновлено в 12:17
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"Спонсор войны – Россия!" Кондратюк жестко высказался о Ротару и Путине

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Известный украинский музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк отреагировал на скандал, который развернулся вокруг украинской певицы Софии Ротару.

На своей странице в Facebook он отметил, что спонсором войны между Россией и Украиной является Россия и президент РФ Владимир Путин.

"Спонсор войны – Россия!" Кондратюк жестко высказался о Ротару и Путине
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"Некий Сергей Лавров развеял громкую сенсацию российской агрессии против Украины: о спонсорстве этой войны Софией Ротару. Для справки Сергея Лаврова: спонсором войны России против Украины и аннексии Крыма является Россия во главе с ее президентом-х*йлом. "Спонсором" АТО является государство-жертва российской агрессии - Украина, и ее сознательные и неравнодушные граждане, которые считают, что Родину нужно защищать от внешней агрессии!" - написал Кондратюк.

"Спонсор войны – Россия!" Кондратюк жестко высказался о Ротару и Путине

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
София Ротару Игорь Кондратюк
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hunt andres
hunt andres
Какой смелый кондратюк:-) Хероя вукраины ему надо дать! Мощно, феерично раздавил гадину лохлятской черевичкой:-) ДБ. Украинцы, у вас много таких больных?
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Mega Death
Mega Death
Всё очень просто. Украина должна быть разделена между соседями. А оставшиеся вокруг Киева несколько областей, должны будут отрабатывать долги, которые набрали))
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hunt andres
hunt andres
Mega Death, Все правильно. Проект не удался. Бывает. Надо исправлять ошибки. Всем миром. Который, увы, не с ними:-)
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Zaytseva Antonina
Zaytseva Antonina
Mega Death, у вас диктатор 20+років.Ні про який здоровий глузд у такій країні йти мова не може.І Ротару тут ні до чого.Не пишіть нам і не ганьбіться.
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Santi Amonito
Santi Amonito
А чевой-то к@цапы на правду окрысились?, - Кондратюк-то прав в отношении ху*ла и к@цапстана, - на правду нельзя обижаться.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Poster Shlagov, ха-ха-ха, тварь тупая, Ротару может содержать пол-паРаши. А твоя мамаша -алкашка будет слушать "Рюмку водки на столе" и тебя растить дальше, малолетнего алкоголика. Чуешь разницу, упоротое ботоксом, михайлов и Ротару.
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Poster Shlagov
Poster Shlagov
Santi Amonito, У Кондрата нет желания отправить Ротару деньги зарабатывать не в страну-агрессор а куда нибудь в другую сторону? Вот тогда может он и будет прав, а пока, что он ху*ло и по словам и по действиям.
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