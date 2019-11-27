"Спонсор войны – Россия!" Кондратюк жестко высказался о Ротару и Путине

Известный украинский музыкальный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк отреагировал на скандал, который развернулся вокруг украинской певицы Софии Ротару.

На своей странице в Facebook он отметил, что спонсором войны между Россией и Украиной является Россия и президент РФ Владимир Путин.

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"Некий Сергей Лавров развеял громкую сенсацию российской агрессии против Украины: о спонсорстве этой войны Софией Ротару. Для справки Сергея Лаврова: спонсором войны России против Украины и аннексии Крыма является Россия во главе с ее президентом-х*йлом. "Спонсором" АТО является государство-жертва российской агрессии - Украина, и ее сознательные и неравнодушные граждане, которые считают, что Родину нужно защищать от внешней агрессии!" - написал Кондратюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году Ротару отказалась от участия в масштабном концерте "Песня года-2018" в России из-за введения в Украине военного положения, обстрела страной-агрессором украинских кораблей и захватом военнопленных.

Недавно стало известно, что артистка примет участие в съемках музыкальной премии "Песня года", а также выступит на фестивале "Легенды ретро FM". В России накинулись на Ротару, упрекнув в желании заработать денег.

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