"Спасибо за мирную жизнь": ветеран АТО довела зал до слез на "Х-Факторе". Видео

В юбилейном десятом сезоне шоу "Х-фактор" на телеканале СТБ выступила защитница Украины – Юлия Бордунова. Ветеран АТО, боец 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.

Женщина пришла на проект с песней Tayanna "Фантастична жінка". Принять участие в "Х-факторе" Бордунову заставили сослуживцы, которые и отправили ее анкету на шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Юлия Бордунова Скриншот из видео

"58 бригада – лучшая, сильнейшая, самая талантливая. 15-й сумской отдельный мотопехотный батальон – я вас искренне люблю. Первая мотопехотная рота... Филин, я всегда с вами", - такими словами Юлия Бордунова начала свое выступление.

Юлия Бордунова Скриншот из видео

"Я хочу тебя поблагодарить за то, что мы имеем возможность жить здесь мирной жизнью и не знать, и даже не чувствовать, что там идет война. Я хочу поблагодарить всех наших военных в твоем лице, и сказать вам большое спасибо за нашу мирную жизнь", – произнесла Оля Полякова после выступления ветерана.

В конечном итоге, яркое и эмоциональное исполнение заставило зал и жюри аплодировать стоя. С тремя "да" от судей Юлия Бордунова отправилась в следующий тур "Х-фактора".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на "Х-Факторе" выступила няня детей Оли Поляковой. Она победила в отборе и прошла дальше.

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