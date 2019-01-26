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''Совсем ох*ели! Хотели на*бать!'' Собчак пояснила скандал на ТВ из-за Виторгана и Богомолова

5.5тЧитать материал на украинском

Российская журналистка и политик Ксения Собчак заявила, что на телеканале НТВ, где она закатила скандал, ее обманули.

В эфире должны были обсуждать Украину, однако пошел разговор об ее отношениях с мужем Максимом Виторганом, сообщила она в своем Telegram-канале.

"День не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федерального канала, который позвал меня "Украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Совсем ох*ели. Вот реально. Я естественно развернулась и ушла. И даже возмутительно не то ,что хотели на*бать, а что профнепригодны. Надо же человека вначале "в кадр" завести, а потом на*бывать. Будьте готовы, что он развернется и уйдет", – написала Собчак.

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

"Комсомольская правда"

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Также она опубликовала видео, снятое в кулуарах телеканала.

"Это я еще захожу. Радостная дура", – прокомментировала ролик Собчак.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Максим ВиторганКсения СобчакКонстантин Богомолов
Место
РоссияМосква
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Зpя она улыбалась,когда заходила...Пpосто лощадь-это еще ладно...Но вот если она еще pжет..
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Johnson Lyndsey
Johnson Lyndsey
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Хотели выебать хоpом.Посмотpели на pожу и отказались.Все..Пpишлось уебывать неёбанной.Хоpошо дома дылдо пpипасено.
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