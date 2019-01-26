''Совсем ох*ели! Хотели на*бать!'' Собчак пояснила скандал на ТВ из-за Виторгана и Богомолова

Российская журналистка и политик Ксения Собчак заявила, что на телеканале НТВ, где она закатила скандал, ее обманули.

В эфире должны были обсуждать Украину, однако пошел разговор об ее отношениях с мужем Максимом Виторганом, сообщила она в своем Telegram-канале.

"День не задался. Договорились о интервью в прямом эфире про Украину. Захожу в студию федерального канала, который позвал меня "Украину обсудить", готовлюсь войти в кадр, а там боксерский ринг, два боксера, и длинная подводка про драку. Совсем ох*ели. Вот реально. Я естественно развернулась и ушла. И даже возмутительно не то ,что хотели на*бать, а что профнепригодны. Надо же человека вначале "в кадр" завести, а потом на*бывать. Будьте готовы, что он развернется и уйдет", – написала Собчак.

Ксения Собчак и Константин Богомолов "Комсомольская правда"

Также она опубликовала видео, снятое в кулуарах телеканала.

"Это я еще захожу. Радостная дура", – прокомментировала ролик Собчак.

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