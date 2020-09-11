Экс-солистка 'Винтажа' рассказала о попытке изнасилования девушкой

Российская певица и бывшая солистка группы "Винтаж" Анна Плетнева рассказала о попытке изнасилования девушкой.

Об этом шла речь в интервью для проекта "Эмпатия Манучи" на YouTube. По словам 43-летней артистки, инцидент произошел во время ее учебы в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Однажды они вместе с однокурсниками поехали на практику в Питер и жили там в общежитии. Тогда Плетнева и столкнулась с домогательствами со стороны "голой, неизвестной девушки" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мне до сих пор неприятно вспоминать произошедшее. Мы поехали на практику в Питер, я тогда училась в академии художеств Глазунова. Жили мы тогда в общаге, где в комнате еще 12 каких-то девушек. Как сейчас помню – просыпаюсь посреди ночи от того, что на мне просто лежит голая девушка. Можно сказать, она меня практически изнасиловала. Я ее даже не знала и не понимала, что происходит. От шока закричала, разбудив всю общагу", – заявила Плетнева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на американского актера Кевина Спейси подали в суд из-за домогательств и изнасилования подростков.

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