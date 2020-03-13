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13 марта • обновлено в 09:24
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Солист Little Big рассказал о курьезе во время концерта

1.3т
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Солист группы Little Big, которая будет представлять Россию на Евровидении-2020, Илья Прусикин признался, что во время одного из выступлений их диджей "обоср*лся прямо на сцене".

Такое признание певец сделал в шоу "Бар в большом городе" на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Илья Прусикин

Илья Прусикин

кадр из видео

Так, по словам артиста, во время концерта у диджея началась диарея.

"Это было лет пять назад. Играли в клубе, у нашего диджея началась диарея и он обоср*лся прям на сцене, за пульт спрыгнул и прям нагадил там", – вспомнил Прусикин.

Группа Little Big

Группа Little Big

кадр из видео

Примечательно, что это не единственный курьез, который случался с группой. Так, участница Софья Таюрская призналась, что отравилась устрицами и прямо перед выходом на сцену лежала под капельницей:

"За 15 минут до концерта я лежала под капельницей и все стояли ждали, когда мы уже выйдем на сцену. И после того, как я вышла, я отыграла полконцерта и понимаю, что не допою. Просто убегаю и ору: "Катя, ведро!".

Софья Таюрская

Софья Таюрская

кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что группа Little Big презентовала песню Uno, с которой поедет на Евровидение-2020 в Роттердам.

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Автор
Анна Михно
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