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5 июня • обновлено в 10:39
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Солист "Иванушки International" рассказал о романе с Фриске

3.2т
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Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев рассказал о романе с российской певицей Жанной Фриске. Так, он заявил, что между ними "была страсть", но семью построить им не удалось.

Об этом Андреев заявил в анонсе программы "Секрет на миллион", пишет СтарХит.

Кирилл Андреев

Кирилл Андреев

"Мы были молодые, и у нас была страсть. Она говорила мне: "Кирилл, так хочу семью", — сказал Андреев в анонсе шоу.

Он отметил, что понимал насколько сложно будет жить с артисткой.

"Очень мало случаев, когда муж — певец, а жена — актриса или певица", — добавил мужчина.
Жанна Фриске

Жанна Фриске

Отметим, Жанна Фриске скончалась вечером 15 июня 2015 года в подмосковном доме в Балашихе. Последние три месяца своей жизни она провела в коме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отец покойной певицы Жанны Фриске жестко высказался о бывшем муже дочери Дмитрие Шепелеве.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Жанна Фриске
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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