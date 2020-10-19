Софии Стужук не дали проститься с умершим от COVID-19 мужем: блогера похоронили в закрытом гробу
Украинского фитнес-блогера Дмитрия Стужука, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом, похоронили в закрытом гробу в Прилуках (Черниговская область).
Как сообщило издание "СтарХит", на церемонии Софии Стужук не дали проститься с мужем. Поскольку Дмитрий умер от COVID-19, родным не позволили ни прикоснуться, ни даже увидеть его тело. Очевидцы рассказали журналистам, что мать блогера постоянно плакала и еле держалась на ногах.
Впоследствии София в сториз на своей странице в Instagram рассказала, что похоронить Дмитрия решили в Прилуках, так как именно этот город сыграл большую роль в их жизни.
"Мы жили в Прилуках. У нас было много проблем, мне часто было грустно, больно, одиноко. И я нашла себя как блогера. Я так отвлекалась, это была моя отдушина и сейчас я продолжаю делиться с вами частичкой души, когда мне очень больно и горько", – написала Стужук.
Как сообщал OBOZREVATEL:
мужа популярной украинской блогершы Софии Стужук Дмитрия госпитализировали в киевскую клиническую больницу №4 с коронавирусом.
У мужчины были проблемы с сердцем, и COVID-19 дал на него осложнения. 15 октября состояние Дмитрия ухудшилось, он пережил клиническую смерть.
16 октября от осложнений, вызванных коронавирусом, Стужук умер.
Также в сети обнаружили "пророческое" фото блогера, которое он сделал за несколько месяцев до смерти. На нем он позирует весь в бутафорской крови и держит в руках вырванное сердце.