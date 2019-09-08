Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак впервые прокомментировала слухи о том, что она ждет ребенка от режиссера Константина Богомолова, отметив, что это неправда.

Об этом Собчак рассказала изданию "Татлер". СМИ опубликовало текст на своем официальном Telegram-канале "Татлер-батлер". По ее словам, это был просто "дешевый хайп".

"Сообщение было подхвачено с легкой руки редакции Dark Cosmo. Ни для кого не секрет, что этот портал специализируется на новостях о жизни знакомых совладелицы их издательского дома. Вначале слив личного приглашения, теперь беременность... Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто — это неправда", – рассказала ведущая.

Собчак впервые прокомментировала "беременность" от Богомолова

Собчак прокомментировала "беременность" Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе телеведущей с режиссером. Как сообщил Telegram-канал Dark Cosmo со ссылкой на анонимных инсайдеров, мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram