Российскую телеведущую Ксению Собчак, которая попала в скандал с певицей Любовью Успенской, обвинили в том, что ведущий и муж покойной певицы Жанны Фриске Дмитрий Шепелев покинул Первый канал из-за нее.

Как пишет издание "7Дней", слухи о том, что Собчак виновата в уходе своего коллеги появились еще несколько недель назад.

После того, как на Собчак обрушились гневные комментарии в социальных сетях, она шутливо согласилась с тем, что уход Шепелева произошел по ее вине.

"Я-то тут при чем? Но вообще, в принципе, все плохое в мире из-за меня!", - написала она.

Сам Шепелев заявил, что его желание уйти из шоу было добровольным и не было связано ни с каким конфликтом. По его словам, скоро он получит работу на другом канале.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.

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