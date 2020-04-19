Собчак и Канделаки публично повздорили

Российская телеведущая Ксения Собчак негативно высказалась о своей коллеге Тине Канделаки из-за челенджей в социальной сети Instagram.

Канделаки не осталась в стороне и ответила Собчак, обозвав ее "королевой хайпа".

"Тинатин Гивиевна приняла вызов Бузовой и подключилась к самым идиотическим челленджам Instagram. И сразу безоговорочно выиграла. Нет, она не искупалась в ванне с креветками, не отрезала себе что-то, что может и нужно было бы отрезать ,не "дала леща" мужу,нет. Тина написала самый идиотичный пост. Пост о том ,что испытывать восторг по поводу чужого купания в макаронах мне не позволяет "теория арийского превосходства". Не шучу. Это цитата", - заявила Собчак.

"Бродский, кажется, говорил: "если Евтушенко против колхозов, то я - за". Понимаю, что сравнивать Тину с Бродским - кощунство. Но механизм схож. Тинатин готова поддержать любую глупость, если окажется, что я эту глупость не поддерживаю. И все бы ничего, но поддерживать глупость глупостью - это особый гуманизм. Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове", - резюмировала ведущая.

"Ксения Анатольевна так сильно прониклась моим утренним постом, что не только пришла ко мне в комментарии, но и сделала отдельный пост. Слава Василия Уткина, который устроил бесконечный баттл с Владимиром Соловьевым, закономерно не дает покоя нашей королеве хайпа", - ответила Канделаки.

Она сравнила коллегу с "богиней, живущей в иллюзии всеобщего обожания".

"Я предложила Ксении сделать выбор между дальнейшим умножением хейта, в котором она настоящий ювелир, и внутренним умиротворением, но второе денег и трафик не приносит — простите мне мой наив. Мудрость, конечно, в том, чтобы вовремя остановиться, но приходится наступать на эти грабли, а то сочтут ещё за слабость. Каждый из нас решает за себя: обижаться на чужие слова или делать из них выводы. Выводы даются сложнее. Особенно когда у тебя есть армия фанатов и лайки-лайки. Богине, живущей в иллюзии всеобщего обожания, непросто снизойти до нас, грешных", - написала Канделаки.

Как ране писал OBOZREVATEL, российский шоумен Максим Галкин резко осадил телеведущую Ксению Собчак после того, как она раскритиковала челленджи в сети.

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