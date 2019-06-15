Снова вместе? Энистон и Питт романтично отдохнули в Италии

После громкого развода с Анджелиной Джоли голливудский актер Брэд Питт провел романтические каникулы в Италии вместе с бывшей женой звездой Дженнифер Энистон.

Об этом инсайдер сообщил изданию New Idea.

Романтические выходные организовал Питту друг и актер Джордж Клуни. Он пригласил экс-супругов на курорт в Рим, куда сам отправился с женой Амаль.

Недавно их видели вместе с детьми Питта от Джоли

"Это были волшебные два дня. Они оба были в восторге. Выходные действительно сблизили их. Джен сказала Амаль, что она будто вернулась в прошлое с Питтом, когда они не сводили глаз друг с друга. А Брэд никогда не выглядел счастливее, чем во время этих римских каникул", — поделился источник.

По словам инсайдера, Питт изо всех сил пытается вернуть Энистон, актриса тоже не против, но воссоединение усложняет проблема с доверием, ведь Питт бросил жену ради Джоли.

Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова вместе?

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года спустя три года после первых новостей о разрыве, одна из самых популярных пар Голливуда Брэд Питт и Анджелина Джоли стали официально разведены.

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