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"Снова найдется жертва": блогер из РФ высказалась о разводе Башарова

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Популярная российская блогер Лена Миро прокомментировала развод актера Марата Башарова. Так, она заявила, что если актер избивал своих жен, то в будущем он не изменится и его следующая избранница также будет страдать от насилия.

Об этом она написала в авторском блоге на LiveJournal.

"Снова найдется жертва": блогер из РФ высказалась о разводе Башарова

Губерния Daily

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"Что самое страшное в этой ситуации, что снова найдется жертва. Для нее, молодой и красивой, Марат будет куском счастья. Она, зная о его прошлом, соврет себе, что ее бить не будут. Первый раз, когда получит по щам, подумает, что это - эхо прошлого. Приготовит ему борщ, сделает минет, пожалеет и погладит головку. А потом он снова придёт и влупит в живот, и хорошо, если не покалечит. Все ведь понимают, что если мужчина бьет всех своих жен, то и дальше он не остановится", - написала Миро.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Марат Башаров, звезда картины "Таежный роман", развелся с супругой Елизаветой Шевырковой, которую жестко избил в декабре 2018 года.

О намерении Шевырковой развестись с супругом стало известно еще в феврале. Тогда жена актера рассказала в своем Instagram подробности их совместной жизни, отметив, что не видит смысла что-либо скрывать.

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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Согласен, Башаров неизлечим! Супруга проавильно сделала, что подала на развод.
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