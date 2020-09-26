СМИ рассказали об отказе Бреда Питта от женитьбы с новой возлюбленной

Известный голливудский актер 56-летний Бред Питт не спешит переходить на новый уровень в отношениях с 27-летней моделью Николь Потуральски.

Об этом сообщает Us Weekly.

Как оказалось, Питт пока не готов жениться снова. Поэтому сейчас пара просто наслаждается временем, которое они проводят вместе.

"Вряд ли Брэд снова когда-нибудь женится", – сообщает инсайдер изданию.

Также стало известно, что Питту безразличны скандалы, которые могут возникнуть с бывшей супругой Анджелиной Джоли.

Издание заявило, что актер сейчас счастлив, поскольку нашел пару и может чувствовать себя любимым.

Стоит отметить, что СМИ сообщают о романе Питта с Потуральски еще с августа 2019 года. Как известно, модель состоит в браке с 68-летним ресторатором Роландом Мэри и воспитывает сына Эмина.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что бывшая жена Брэда Питта, актриса Анджелина Джоли прокомментировала его роман с 27-летней моделью Николь Потуральски.