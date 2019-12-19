Снова вместе? Славу и Эдгара Каминских застали за страстным поцелуем

Известная украинская певица Слава Каминская и ее муж — пластический хирург Эдгар Каминский, которые в июле официально развелись, удивили страстным поцелуем на людях.

Так, бывшие супруги организовали шумную вечеринку по случаю празднования дня рождения их общих детей — пятилетнего сына Леонарда и четырехлетней дочери Лауры. В сеть попало фото момента их "воссоединения", которое запечатлела одна из гостей праздника Алла. На снимке Эдгар и Слава целуются, держа в руках праздничные торты.

Едгар Каминский и Слава Каминская Фото: instagram/babaslavka

"Эту любовь не победить", — написала Алла.

Едгар Каиминский и Слава Каминская целуются Фото: instagram/alla_a7

Отметим, что ни Каминская, ни ее бывший муж такой поворот событий не комментируют, а на их страницах в Instagram и вовсе нет общих фото с дня рождения детей.

Слава Каминская и Виктория Смеюха

Дети Эдгара и Славы

Дочь Славы и Эдгара Каминских

Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.

В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.

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