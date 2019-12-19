Снова вместе? Славу и Эдгара Каминских застали за страстным поцелуем

Известная украинская певица Слава Каминская и ее муж — пластический хирург Эдгар Каминский, которые в июле официально развелись, удивили страстным поцелуем на людях.
Так, бывшие супруги организовали шумную вечеринку по случаю празднования дня рождения их общих детей — пятилетнего сына Леонарда и четырехлетней дочери Лауры. В сеть попало фото момента их "воссоединения", которое запечатлела одна из гостей праздника Алла. На снимке Эдгар и Слава целуются, держа в руках праздничные торты.
Едгар Каминский и Слава Каминская
Фото: instagram/babaslavka
"Эту любовь не победить", — написала Алла.
Едгар Каиминский и Слава Каминская целуются
Фото: instagram/alla_a7
Отметим, что ни Каминская, ни ее бывший муж такой поворот событий не комментируют, а на их страницах в Instagram и вовсе нет общих фото с дня рождения детей.
Слава Каминская и Виктория Смеюха
Дети Эдгара и Славы
Дочь Славы и Эдгара Каминских
Как сообщал OBOZREVATEL, информация о разводе Славы и Эдгара Каминских появилась 5 июня. На сайте суда было зафиксировано, что заседание запланировано на 12 июня, а документы подавал Эдгар Каминский.
В суд пришел только адвокат Эдгара. Было решено провести следующее заседание 1 июля. Сторона Славы заявила, что хочет решить споры мирным путем. 2 июля стало известно, что супруги окончательно расстались. А Каминская позже отправилась в Свято-Успенский Одесский Патриарший монастырь.
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