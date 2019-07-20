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"Слава Украине!" Сеть восхитило масштабное исполнение гимна на концерте "Океан Ельзи"

6.1т Читать материал на украинском

В Киеве в вечер пятницы, 19 июля, cостоялся концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

В Instagram музыкант показал невероятные эмоции, которое вызвало совместное исполнение гимна Украины. Казалось будто бы голос Вакарчука дрожит, а глаза наполнились слезами.

Вакарчук с флагом Украины на плече

Вакарчук с флагом Украины на плече

Facebook "Океан Ельзи"

"Более 100 тысяч сердец поют гимн Украины в центре Киева. До мурашек", - подписал видео Вакарчук.

В комментариях люди выразили поддержку артисту и написали ему множество теплых слов. Многие признавались, что у них мурашки по коже идут от этой энергетики.

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"Мурашки по коже, это такой кайф...Слушаю и слезы наворачиваются", "Слава Украине", "Это был кайф", "Даже через телефон мурашки по коже", "Чувствуется мощь и искренность", - пишут в комментариях под исполнением украинского гимна.

"Слава Украине!" Сеть восхитило масштабное исполнение гимна на концерте "Океан Ельзи"
"Слава Украине!" Сеть восхитило масштабное исполнение гимна на концерте "Океан Ельзи"

"Наш гимн всегда был и будет до самых тонких клеточек души", "То самое сильное, что есть у нашего народа единство и мощность пения", - отметили в сети.

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"Слава Украине!" Сеть восхитило масштабное исполнение гимна на концерте "Океан Ельзи"
"Слава Украине!" Сеть восхитило масштабное исполнение гимна на концерте "Океан Ельзи"
"Слава Украине!" Сеть восхитило масштабное исполнение гимна на концерте "Океан Ельзи"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику.

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина Киев
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Самусевич Андрей
Самусевич Андрей
Все как когда-то в ссср
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Коробит тварей от гимна Украины))) Это хорошо. Как лакмусовая бумажка на нечисть)
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hunt andres
hunt andres
Я уж подумал, что Славик на пляж собрался, перекинув через плечо пляжное полотенце:-)))
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