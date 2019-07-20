"Слава Украине!" Сеть восхитило масштабное исполнение гимна на концерте "Океан Ельзи"

В Киеве в вечер пятницы, 19 июля, cостоялся концерт группы Святослава Вакарчука "Океан Ельзи".

В Instagram музыкант показал невероятные эмоции, которое вызвало совместное исполнение гимна Украины. Казалось будто бы голос Вакарчука дрожит, а глаза наполнились слезами.

Вакарчук с флагом Украины на плече Facebook "Океан Ельзи"

"Более 100 тысяч сердец поют гимн Украины в центре Киева. До мурашек", - подписал видео Вакарчук.

В комментариях люди выразили поддержку артисту и написали ему множество теплых слов. Многие признавались, что у них мурашки по коже идут от этой энергетики.

"Мурашки по коже, это такой кайф...Слушаю и слезы наворачиваются", "Слава Украине", "Это был кайф", "Даже через телефон мурашки по коже", "Чувствуется мощь и искренность", - пишут в комментариях под исполнением украинского гимна.

"Наш гимн всегда был и будет до самых тонких клеточек души", "То самое сильное, что есть у нашего народа единство и мощность пения", - отметили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Вакарчук объявил о решении пойти в политику.

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