Украинская певица и солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская поделилась с поклонниками пикантным фото, на котором засветила пышную грудь.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в расстегнутой черной кофте, которую надела на голое тело. Свой образ Каминская дополнила красным париком.

"Говорят, все, кто встречается на нашем, наши учителя. Что с их помощью мы развиваем наши души, растем и, понятное дело, меняемся к лучшему. И еще, лучше всех учат те, кто больше всех пакостят", – написала певица.

Каминская засветила пышную грудь без белья (Instagram Славы Каминской)

Поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации Каминской, и засыпали ее комплиментами.

Слава Каминская засветила пышную грудь без белья. Фото

Слава Каминская засветила пышную грудь без белья. Фото

Слава Каминская засветила пышную грудь без белья. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Слава Каминская показала откровенное видео, на котором она позировала полностью обнаженной в ванной.