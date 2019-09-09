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10 сентября • обновлено в 06:50
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"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть

7.3т Читать материал на украинском

Новый выпуск "Дизель шоу" не понравился поклонникам юмористической программы. Так, они оставили в сети множество негативных комментариев, отметив, что раньше выступления комиков им нравились больше.

Видео разместили на Youtube-канале "ЮМОР ICTV".

"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
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"Раньше было интересней, или уже приелось?", "Ожидание и реальность. Ожидание - былые заслуги, а реальность - плоский юмор, который хочется скорее перемотать. Ничего нового, креативного и интересного. Увы", "Шутки уже не те", "Нам одним кажется, что юмор стал хуже? Старые концерты в разы смешнее", "Скучно, неинтересно. Скандалы, крики. Раньше интересней было", - пишут в сети.

"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть
"Скучно и не интересно": новый выпуск "Дизель Шоу" разочаровал сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре прошлого года участники "Дизель Шоу" попали в ДТП по дороге из Львова, где гостили с концертом. В результате пострадали несколько участников команды, а также погибла Марина Поплавская.

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Место
Украина
Тег
Дизель Шоу
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Рано или поздно все заканчивается
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Мені теж не сподобалось.
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