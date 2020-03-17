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17 марта • обновлено в 19:56
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Скончался Эдуард Лимонов

36.5т
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Во вторник, 17 марта, скончался скандальный российский писатель Эдуард Лимонов.

Об смерти 77-летнего так называемого идеолога русской весны сообщил Telegram-канал Mash. Причина – осложнения после операции.

"В последнее время политик болел. Сегодня перенес сразу две операции. Начались проблемы с горлом, потом пошло воспаление", – сказано в сообщении.

Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов

Mash

Позже выяснилось, что его госпитализировали 15 марта прямо из квартиры в центре Москвы.

"У писателя началось кровотечение – он уже долго боролся с онкологией. Врачи двое суток пытались нормализовать состояние, сегодня назначили две операции. Но организм Лимонова не перенес нагрузки. Сегодня он скончался в частной клинике", – уточнили в сообщении.

Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов

Mash

Лимонов является уроженцем Харькова. При этом он активно поддерживает агрессию РФ в Украине и призывал Путина к захвату всех территорий Украины, где есть русскоязычное население. Призывал писатель также и к аннексии территорий других соседних для РФ стран.

Эдуард Лимонов

Эдуард Лимонов

Mash

Одно из последних больших интервью Лимонов дал блогеру Юрию Дудю, где рассказал также о преемниках Путина и о том, кто помимо него управляет Россией. Примечательно, что скандальное интервью посмотрели более 4,5 раз, а половина пользователей поставила "дизлайк".

Как писал OBOZREVATEL, в конце января в РФ умер скандальный протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин, который также желал захвата Украины и поддерживал российскую агрессию.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Эдуард Лимонов
Место
Россия
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Комментарии
7
20
Смешно
42
Интересно
10
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Andria Viktor
Andria Viktor
Как портной он мастырил,а так просто ушел в мир иной,как червяк.
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0
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Коваленко Андрей
Коваленко Андрей
Земля асфальтом лаптеногому ¥блюдку. Х¥йло ещё пусть с собой в ад прихватит.
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4
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
ГРАЖДАНЕ - ВЫ БЫ ХОТЬ ПРОЧИТАЛИ О ЛИМОНОВЕ ! КАК ОН ЗА УКРАИНЦЕВ В ТО ЧИСЛЕ СТОЯЛ !
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Minaev Alexey, то бишь ты за фашистов??? Энтот гомик Лимонов, нимало не смущаясь своих российских сородичей, при всяком случае и без случая провозглашал себя российским фашистом. И сородичей энтой абизяны-гамадрилы сей возмутительнейший факт нисколько не смущает. Судя, в том числе, по твоему здесь комментарию
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Добрыня .
Добрыня .
Minaev Alexey, мамадарагая, да ты бы сам почитал, и посмотрел бы его интервью, он сам себя называл русским фашистом, ещё и гомиком был. Ты за всех будешь мазу тянуть, кто не нравится украинцам.
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