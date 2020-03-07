Сколько зарабатывают Дудь, Собчак и Тодоренко в YouTube

Российские блогеры-интервьюеры зарабатывают на роликах в YouТube свыше 57 миллионов рублей в год. Самыми прибыльными считаются каналы Юрия Дудя, Регины Тодоренко и Ксении Собчак.

К таким выводам пришли аналитики агентства SALO, которые провели исследование и обнародовали суммы, пишет "Коммерсант".

"Рассматривались наиболее популярные каналы. SALO учитывало количество рекламных интеграций на каждом канале за 2019 год и среднюю стоимость размещения по прайс-листу", — сообщило агентство.

Дудь и Собчак Cosmopolitan

Первое место по величине доходов занял канал "Вдудь" журналиста и блогера Юрия Дудя. Объем годовой выручки его канала составил 57,5 миллиона рублей. На втором месте расположился канал телеведущей Регины Тодоренко, которая заработала за год 26 миллионов.

Регина Тодоренко Peopletalk

На третьем месте — канал журналистки Ирины Шихман "А поговорить?" с выручкой в 16,6 миллиона рублей за год. Четвертое и пятое места рейтинга заняли канал "Редакция" и канал журналистки Ксении Собчак с выручкой в 15,7 и 15,2 миллиона рублей соответственно. Также в шорт-лист попали каналы "Русские норм" (9,2 млн), "ещенепознер" (8,5 млн), "Красава" (8,37 млн), "Нежный редактор" (8,06 млн) и "Макарена" (5,2 млн).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юрий Дудь подорвал YouTube интервью с актером и комиком Антоном Лапенко.

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