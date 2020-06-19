Скичко может стать президентом Украины, у него есть мозги, – Кондратюк

Украинский телеведущий, продюсер и шоумен Игорь Кондратюк уверен, что у народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Скичко есть шансы в будущем стать президентом.

Кондратюк считает, что сейчас молодой телеведущий Скичко только открыл для себя политику, в будущем он сможет занимать более высокие должности во власти, сказал он нардепу от "Европейской Солидарности" Алексею Гончаренко в программе на YouTube "Гончаренко рулит".

Александр Скичко

"Вы будете смеяться, я в Скичко верю. У Скичко есть мозги. Я считаю, что у него недостаточно хорошее образование – это я ему говорил. Ты не поверишь, я думаю, что он может стать когда президентом, если у него сложатся некоторые звезды", – подчеркнул он.

По словам Кондратюка, уйдя в парламент, Скичко открыл для себя еще одну страницу, которая называется – политика.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Игорь Кондратюк подверг жесткой критике боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко за их непризнание военной агрессии России в отношении нашей страны.