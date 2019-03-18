Скандалы и сорванная свадьба: с кем встречалась Собчак до Богомолова

Российская журналистка и политик Ксения Собчак недавно сообщила о разводе со своим супругом актером Максимом Виторганом. Так, после 5 лет брака пара заявила, что их отношения закончились и решение о разрыве было принято совместно.

В конце 2018-го в сети появилась информация о том, что Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым. OBOZREVATEL предлагает читателю узнать о том, с кем встречалась журналистка.

Вячеслав Лейбман

Первым мужчиной, которого заметили рядом с Собчак стал бизнесмен Вячеслав Лейбман, владелец компании "Эко Феникс холдинг". Он занимался хранением и реализацией нефтепродуктов, утилизацией, складированием и перемещением нефтесодержащих отходов, ликвидацией экологических последствий разливов нефтепродуктов. Их роман продлился недолго, хоть Лейбман и пытался удержать Собчак возле себя. Он задаривал ее дорогими подарками, и отдал собственную квартиру. Но, когда на горизонте появился миллионер Умар Джабраилов, чувства Собчак начали угасать.

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Умар Джабраилов

Джабраилов старше Собчак на 23 года, но это не помешало им начать отношения и даже пробыть в них достаточно долгое время. Их роман было сложно назвать спокойным, то и дело пара попадала в скандалы. Возможно, именно это и стало причиной разрыва. Но дружеские отношения Собчак и Джабраилов поддерживают до сих пор.

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Александр Шустерович

Александр Евгеньевич Шусторович родился в 1966 году в СССР в семье члена-корреспондента Академии наук СССР. В 1977-м выехал с родителями в США. Окончил Гарвардский университет. Он создал компанию Pleiades Group, которая занималась посреднической деятельностью при продаже обогащенного урана из России в США. Этот роман в 2005 году мог увенчаться браком, но за неделю до свадьбы Собчак заявила матери: "Свадьбы не будет".

В СМИ публиковали разные версии причин случившегося: одни писали, что виной всему незрелость Собак, другие, что Шустерович изменил ей, а третьи, что ему запретили жениться на Собчак.

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spletnik.ru

spletnik.ru

Дмитрий Савицкий

После болезненного расставания с Шустеровичем Ксения закрутила роман со своим работодателем, генеральным директором радиостанции "Серебряный дождь" Дмитрием Савицким. С ним журналистка кардинально изменила свой образ жизни. Но у пары ничего серьезного в результате не вышло.

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