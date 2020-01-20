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20 января • обновлено в 17:38
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Известного российского рэпера отправили в наркоклинику: подробности

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Родственники российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в наркологическую клинику.

Так, причиной того решения стало странное поведение артиста на отдыхе, который ранее выходил в прямой эфир на личной странице в Instagram и напоминал всем своим врагам за последние пять лет, что с ним шутки плохи. А затем потерял телефон и карточки, после чего и вовсе перестал выходить на связь, сообщает Telegram-канал "Super.ru" (видео смотрите ниже).

Алексей Долматов (Гуф)

Алексей Долматов (Гуф)

Фото: ridus.ru

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Отмечается, что сестра и директор Алексея сейчас решают вопрос о госпитализации и надеются, что смогут устроить артиста в клинику в Москве или Израиле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какие знаменитости попадались на употреблении запрещенных веществ.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Гуф (Guf)
Место
Россия
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