Известного российского рэпера отправили в наркоклинику: подробности

Родственники российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) приехали за ним в Таиланд, чтобы отвезти в наркологическую клинику.

Так, причиной того решения стало странное поведение артиста на отдыхе, который ранее выходил в прямой эфир на личной странице в Instagram и напоминал всем своим врагам за последние пять лет, что с ним шутки плохи. А затем потерял телефон и карточки, после чего и вовсе перестал выходить на связь, сообщает Telegram-канал "Super.ru" (видео смотрите ниже).

Алексей Долматов (Гуф) Фото: ridus.ru

Отмечается, что сестра и директор Алексея сейчас решают вопрос о госпитализации и надеются, что смогут устроить артиста в клинику в Москве или Израиле.

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