Скандальная Чичерина получила гражданство "ДНР"

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Юлия Чичерина получила гражданство 'ДНР'

Российская певица Юлия Чичерина, которая известна поддержкой террористов на Донбассе, получила гражданство так называемой "Донецкой народной республики".

Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на военкора Семена Пегова. Также в сети опубликовали снимок Чичериной с паспортом и главарем "ДНР" Денисом Пушилиним (фото смотрите ниже).

"Чичерина получила паспорт гражданина "ДНР". Следующим должен быть паспорт независимой республики Арцах (Нагорно-Карабахский регион. – Ред.)", – отметили в Telegram-канале.

Чичерина стала гражданкой "ДНР".

Напомним, с 2014 года Чичерина неоднократно посещала "Л/ДНР" с концертами и гуманитарной помощью.

Скандальная певица получила гражданство "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Чичерина спела для армянских солдат после того, как попала под обстрел азербайджанских беспилотников на передовой в Нагорном Карабахе.

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