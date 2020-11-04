Шоу "Холостячка": где и когда смотреть третий выпуск

В пятницу, 6 ноября, в 19:00 на канале СТБ состоится третий выпуск реалити-шоу "Холостячка" с главной героиней – украинской актрисой Ксенией Мишиной.

Так, новая неделя в проекте будет посвящена увлечениям. Каждый участник, который борется за сердце Мишиной, опишет одно из своих хобби, которое он хотел бы разделить с Ксенией. Записки для Холостячки будут вновь анонимными. Поэтому главная героиня выберет себе спутника для свидания, ориентируясь исключительно на то, будет ли ей интересно предложенное времяпрепровождение. Об этом сообщается на сайте "СТБ".

Как окажется, сразу двое мужчин напишут в записках о желании провести время с Ксенией за штурвалом.О том, смогут ли участники мирно решить между собой, кому именно достанется встреча с Ксенией – смотрите уже в эту пятницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам второго выпуска популярного шоу "Холостячка", который вышел на канале СТБ в пятницу, 30 октября, проект покинул фотограф Владимир Оксамытный.