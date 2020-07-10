Известная украинская хореограф Алена Шоптенко поделилась с поклонниками пикантным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном бикини, который подчеркнул ее стройную фигуру. Кроме того Шоптенко продемонстрировала лицо без макияжа.

Алена Шоптенко в откровенном бикини (Instagram Алены Шоптенко)

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации хореографа. Они засыпали ее комплиментами.

Шоптенко засветила стройную фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фото

Шоптенко засветила стройную фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фото

Шоптенко засветила стройную фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными фото. На них она позировала в кружевном белье, продемонстрировав роскошное тело.