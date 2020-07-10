Шоптенко засветила стройную фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фото
Известная украинская хореограф Алена Шоптенко поделилась с поклонниками пикантным фото.
Соответствующий снимок звезда опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала в откровенном бикини, который подчеркнул ее стройную фигуру. Кроме того Шоптенко продемонстрировала лицо без макияжа.
Алена Шоптенко в откровенном бикини (Instagram Алены Шоптенко)
Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо пикантной публикации хореографа. Они засыпали ее комплиментами.
Шоптенко засветила стройную фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фото
Шоптенко засветила стройную фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фото
Шоптенко засветила стройную фигуру в бикини и лицо без макияжа. Фото
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками пикантными фото. На них она позировала в кружевном белье, продемонстрировав роскошное тело.