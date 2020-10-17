Шоптенко призналась, что до сих пор повенчана с экс-супругом Дикусаром

Известный украинский хореограф Алена Шоптенко заявила, что будучи в браке с Алексеем Ивановым, она до сих пор повенчана с экс-супругом Дикусаром.

Артистка призналась в передаче "Зірковий шлях", что спустя четыре года после расторжения гражданского брака с танцором находится на стадии расторжения их венчанного брака.

Как утверждает Шоптенко, они с Дикусаром повенчались, поскольку относились к своим отношениям достаточно серьезно.

"Мы этого очень хотели, и мы так сделали. Жизнь показала другое", – рассказывала хореограф.

К слову, Дмитрий Дикусар и Алена Шоптенко состояли в браке 3 года. Звездная пара поженилась в 2013 году.

А уже в 2016 году танцовщица вышла замуж за совладельца библиотеки Botan Алексея Иванова. Через два года у пары родился первенец – сын Алексей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Алена Шоптенко больше не примет участия в шоу "Танці з зірками".