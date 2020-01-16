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16 января • обновлено в 11:35
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Сходство Егора Крида и участницы "Топ-модели по-украински" подорвало ее роман

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Звезда шоу "Топ-модель по-украински" Анастасия Рудая призналась, что ее сходство с Егором Кридом испортило отношения с близким человеком.

Один из поклонников модели спросил в Инстаграм, никто ли ранее не говорил Анастасии, что она с Кридом имеет нечто общее.

"Первым это подметил мой близкий, после чего я засомневалась в нашей близости", - со смехом призналась Рудая.

Сходство Егора Крида и участницы "Топ-модели по-украински" подорвало ее роман
Сходство Егора Крида и участницы "Топ-модели по-украински" подорвало ее роман

При детальном рассмотрении действительно видно, что у Анастасии и Егора много общего, особенно на тех снимках - где девушка без яркого макияжа.

Анастасия Рудая

Анастасия Рудая

Егор Крид

Егор Крид

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что Анастасия Рудая оголилась.

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