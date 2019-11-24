Расплата за дерзость: Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат на концерте

Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) оштрафовали сразу после совместного концерта на "ЦСКА Арене" в Москве.

Причиной для санкций со стороны полицейских стал мат во время музыкального баттла артистов. Об этом написал Noize MC на своей странице в Instagram.

Noize MC и Шнуров

"За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!" — пошутил рэпер. Он также поведал, что и Шнурова тоже оштрафовали.

Кроме того, в сети появилось видео, как Алексеева проводили полицейские в гримерку для оформления протокола о штрафе. А к Шнурову ворвался целый наряд и заблокировал для всех вход в комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором было слышно, как украинская певица Светлана Лобода ругалась матом со сцены.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.