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24 ноября • обновлено в 13:01
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Расплата за дерзость: Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат на концерте

1.8т
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Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) оштрафовали сразу после совместного концерта на "ЦСКА Арене" в Москве.

Причиной для санкций со стороны полицейских стал мат во время музыкального баттла артистов. Об этом написал Noize MC на своей странице в Instagram.

Noize MC и Шнуров

Noize MC и Шнуров

"За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!" — пошутил рэпер. Он также поведал, что и Шнурова тоже оштрафовали.

Расплата за дерзость: Шнурова и Noize MC оштрафовали за мат на концерте
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Кроме того, в сети появилось видео, как Алексеева проводили полицейские в гримерку для оформления протокола о штрафе. А к Шнурову ворвался целый наряд и заблокировал для всех вход в комнату.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось видео, на котором было слышно, как украинская певица Светлана Лобода ругалась матом со сцены.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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