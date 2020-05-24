Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал жалобы продюсера Иосифа Пригожина на тяжелую жизнь артистов во время карантина.

На своей странице в Instagran музыкант опубликовал новый стих.

Сергей Шнуров КП

Так, в интервью "Вечерней Москве" Пригожин сказал:

"Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить".

Иосиф Пригожин fontanka.ru

На заявление продюсера отреагировал Шнуров (далее приводим текст стихотворения на языке оригинала):

"Жизнь бывает повернется

Не фасадом, а фанерой.

Я ху*ю, дядя Йося,

Бедствуете с тетей Лерой?

Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду.

Нет, мы не настолько близки,

Но протянута рука.

Посылаю вам сосиски

Из "пятерочки". Пока".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров прокомментировал новость о том, что во время карантина увеличилось количество убийств.

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