Шнуров выпустил едкую песню о выборах

Лидер группы "Ленинград" и член "Партии Роста" Сергей Шнуров записал музыкальное обращение к кандидатам в депутаты.
Так, отрывок песни, которая содержит матерные слова, он опубликовал на своей странице в Instagram. В треке Шнуров заявил, что "в**бет всех конкурентов". А также отметил, что "его партия растет, как член у молодого" (чтобы просмотреть видео, досскролльте новость до конца).
Сергей Шнуров
Фото: rg.ru
Далее приводим текст песни
Что за выборы без драки?
Поворачивайте сраки,
Я всех разом в**бу –
Внесистемных и системных,
Все едино, все олдово.
Партия моя растет,
Как член у молодого.
Выборы, выборы,
Белки скачут в колесе.
Кандидаты – пи**ры,
Засажу по гланды всем!
Who is Шнуров?
Шнуров х*й.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская телеведущая Ксения Собчак отреагировала на вступление лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова в политическую парию "Партия Роста".
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