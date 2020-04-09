Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новых мерах против пандемии коронавируса.

Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих.

Сергей Шнуров business-gazeta.ru

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Люди сидя на мели, на,

Оторвались от борща.

Выступал наш Обнулина,

Тот, что рай нам обещал

В случае войны, конечно.

Говорил – все под контролем

Ненаглядный и сердечный,

О его здоровье молем

Боженьку. Как повезло нам.

Платежи ж шли вереницей

Церквям, храмам, стадионам,

А не школам и больницам.

Верно все! Наш знает лидер,

Незачем учить, лечить

Когда вирус, этот пи*р

поднимается с печи.

Всех свистать пора наверх,

Властью надзаконную,

Пусть ведет нас АрхиСтерх

На коньках с иконою.

Мы пойдем вперед набегом,

За тобою, Золотце

На орду, на печенега,

На поганых половцев!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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