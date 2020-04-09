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9 апреля • обновлено в 17:17
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Шнуров разгромил заявление Путина о мерах против пандемии

7.6т
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Лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новых мерах против пандемии коронавируса.

Так, на своей странице в Instagram музыкант опубликовал новый стих.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

business-gazeta.ru

Далее приводим текст стихотворения на языке оригинала:

Люди сидя на мели, на,

Оторвались от борща.

Выступал наш Обнулина,

Тот, что рай нам обещал

В случае войны, конечно.

Говорил все под контролем

Ненаглядный и сердечный,

О его здоровье молем

Боженьку. Как повезло нам.

Платежи ж шли вереницей

Церквям, храмам, стадионам,

А не школам и больницам.

Верно все! Наш знает лидер,

Незачем учить, лечить

Когда вирус, этот пи*р

поднимается с печи.

Всех свистать пора наверх,

Властью надзаконную,

Пусть ведет нас АрхиСтерх

На коньках с иконою.

Мы пойдем вперед набегом,

За тобою, Золотце

На орду, на печенега,

На поганых половцев!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров высмеял патриарха Кирилла и утвержденные им молитвы против коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Владимир Путин Сергей Шнуров
Место
Россия
Тег
Новости России
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну шу-там у нас всегда позвол-ялось нести что угодно. Пл0хо, что благо-даря нынешней мировой экономической системе, шу-там позволили стать бо-гатыми и почувствовать себя эли-той.
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0
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Бородин Андрей
Бородин Андрей
Шнурок, вещь тряпичная, как и в какой узелок завяжут, так и будет болтаться....
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
А я и не знала раньше, что этот алкаш такой пpидypoк
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