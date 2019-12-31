Нас предупреждали! Шесть удивительных предсказаний, которые исполнились к 2020 году

Футурологи, как и астрологи, были и будут всегда. Предсказывать, что случится в будущем и как будет жить человечество, необременительно и весело. Последствий, как правило, не бывает.

И как ни странно, но что-то да сбывается. В нашем обзоре самые удивительные прогнозы, которые уже стали реальностью к 2020 году.

Индивидуальный контроль и отслеживание людей

Известный американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл, отличавшийся аналитическим складом ума, сделал множество точных предсказаний. Одно из них гласило,что конфиденциальность уходит в прошлое и это будет большой социальной проблемой.

Каждый шаг человека будет отслеживаться и храниться в базах данных.

Что сейчас?

Человечество под тотальным контролем высокотехнологических компаний, собирающих и анализирующих информацию из интернета. Ничего невозможно скрыть, каждый пользователь как на ладони.

Глобальное потепление

В 1995 году эксперты предсказали, что к 2100 году средняя температура на планете вырастет на 2 градуса.

Что сейчас?

Прошло 25 лет, средний рост температуры составил 0.6 градуса… и с каждым годом становится все теплее. К сожалению, к 2100 году у человечества есть все шансы обогнать даже самые худшие прогнозы экспертов.

Борис Джонсон и Брекзит

Одно из самых удивительных и точных, сбывшихся предсказаний. В 1997 г. Independet напечатала прогноз, где указала, что к 2020 г. Борис Джонсон, который тогда был обычным журналистом, станет премьер-министром и пересмотрит условия членства в ЕС.

Что сейчас?

В декабре 2019 г. Джонсон и Консервативная партия одержали победу на выборах в парламент и собираются довести дело Брекзита до логического завершения.

Население планеты 8 миллиардов

В середине 90 -х Международный институт, занимающийся исследованиями продовольственной проблемы в глобальных масштабах, предсказал что к 2020 году население планеты достигнет отметки в 8 млрд чел.

Что сейчас?

По последним данным, население Земли составляет 7.7 млрд чел. и в течение ближайших 30 лет, если не произойдет глобальная катастрофа, увеличится еще на 2 млрд.

Личные помощники человека

В 1999 г. Билл Гейтс предсказал появление гаджетов управляющих всеми устройствами в доме, офисе и обменивающихся между собой информацией.

Что сейчас?

Гейтс был прав. Сегодня существует множество интеллектуальных технологий, когда устройства синхронизируются с подобными себе и выполняют команды человека.

Компьютеры повсюду, и они стали незаметными

Еще одно предсказание Курцвейла: к 2020 году компьютеры станут вездесущими, будут встроены в стены домов, мебель, тела людей, станут частью одежды и пр. Клавиатура и провода практически исчезнут. Появятся трехмерные дисплеи, проецирующие изображение на сетчатку глаза.

Что сейчас ?

Можно сказать, что процесс пошел. Уже есть “умные” дома, мебель, часы, посуда. Google Glass подошел вплотную к проецированию изображения на сетчатку. Разрабатываются “умные” контактные линзы, контролирующие данные о глазах и осуществляющие диагностику их состояния.

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