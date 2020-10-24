Сестра Ефремова пожелала "мерзейшей четверке" коронавирус в летальной форме
Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия, который совершил смертельное ДТП в центре Москвы, резко прокомментировала смягчение приговора звезды.
На странице в Facebook сестра знаменитости опубликовала пост, однако позже его удалила.
Ефремова заявила, что готова была убить "эту мерзейшую четвёрку". Вероятнее всего, речь идёт об оппонентах в здании суда – стороне потерпевших и, скорее всего, защите. Сестра актера в публикации не уточняет, кого именно ей хотелось бы "пристрелить прямо в зале суда".
"Однако, замечу апропо, вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четвёрку. Если бы мне дали-таки парабеллум, точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят", – писала Ефремова.
Кроме того, сестра знаменитости сообщила, что она в состоянии "аффекта уже 5 месяцев" и пожелала "мерзейшей четверке" коронавирус в летальной форме.
"Я же в аффекте. Я уже пять месяцев в аффекте. Только внутри. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжёлой, летальной форме" – заявила Ефремова.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов в нетрезвом состоянии стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Артист на момент ДТП был пьян, а также под воздействием марихуаны и кокаина.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня, в реанимации.
Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима.