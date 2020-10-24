Сестра Ефремова пожелала 'мерзейшей четверке' коронавирус в летальной форме

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия, который совершил смертельное ДТП в центре Москвы, резко прокомментировала смягчение приговора звезды.

На странице в Facebook сестра знаменитости опубликовала пост, однако позже его удалила.

Ефремова заявила, что готова была убить "эту мерзейшую четвёрку". Вероятнее всего, речь идёт об оппонентах в здании суда – стороне потерпевших и, скорее всего, защите. Сестра актера в публикации не уточняет, кого именно ей хотелось бы "пристрелить прямо в зале суда".

"Однако, замечу апропо, вряд ли кого так ненавидела в жизни, как эту мерзейшую четвёрку. Если бы мне дали-таки парабеллум, точно пристрелила бы прямо в зале суда. Когда они так глумились над моим прекрасным братом, чьего ногтя на мизинце ноги его не стоят", – писала Ефремова.

Кроме того, сестра знаменитости сообщила, что она в состоянии "аффекта уже 5 месяцев" и пожелала "мерзейшей четверке" коронавирус в летальной форме.

"Я же в аффекте. Я уже пять месяцев в аффекте. Только внутри. Силы небесные! Пошлите им ковид в самой тяжёлой, летальной форме" – заявила Ефремова.

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