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2 марта • обновлено в 15:55
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Сепаратистский скандал на "Голосі країни-10": на шоу сделали заявление

6.5т
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В эфире седьмого выпуска вокального шоу "Голос країни-10" произошел сепаратисткий скандал. Так, во время программы участницу Анжелу Кансузян представили как уроженку Абхазии (непризнанная республика, часть Грузии). Телеканал "1+1" сделал официальное заявление и объяснил ситуацию.

Так, по словам представителей телеканала, инцидент произошел из-за невнимательности. Об этом говорится на странице "Голос країни" в Facebook.

Сепаратистский скандал на "Голосі країни-10": на шоу сделали заявление
Новости
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"1 марта 2020 в эфире телеканала "1+1" во время трансляции 7-го эпизода вокального шоу "Голос страны-10" в сюжете Анжелы Консузян в титрах было указано регион "Абхазия". Во время записи интервью участница на вопрос о стране происхождения отметила именно этот регион. Телеканал в коем случае не оправдывает тот факт, что некорректная информация попала в эфир, и абсолютно признает свою ошибку, допущенную по невнимательности", - говорится в сообщении.

Сепаратистский скандал на "Голосі країни-10": на шоу сделали заявление

Скриншот из видео

"Телеканал "1+1" официально заявляет, что не было никаких политических или общественных подтекстов в данной конкретной ситуации. Мы руководствуемся исключительно нормами международного права, и для нас Абхазия является неотъемлемой частью Грузии", – добавил телеканал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 марта состоялся финальный этап слепых прослушиваний "Голоса країни-10". На шоу появился победитель 2 сезона "Голосу. Діти" Роман Сасанчин, который был в команде Тины Кароль.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Тег
Голос країни-10
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Бред! Теоретически у плюсов - это регион Грузии! А практически поинтересуйтесь в посольстве Грузии! Почему эта мадам не указала, что она из Грузии? Да потому, что она так не считает! Для нее Грузия чужая страна! Мы слышим трусливую отмазку! Позор!
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