Секс-символ СССР Елену Кондулайнен экстренно госпитализировали

Секс-символ советского кино Елена Кондулайнен госпитализирована с подозрением на инсульт.

Об этом сообщает "Московский комсомолец". По словам инсайдеров, актриса почувствовала себя плохо в ресторане "Времена года" в ЦПКиО им. Горького, где проходил выпускной вечер школьников. У нее появились головная боль и нарушения речи. Медиков Елене вызвал официант.

Отмечается, что Кондулайнен отказывалась ехать в больницу, но врачи настояли на госпитализации. Сейчас она находится в ГКБ им. Боткина (Москва).

Елена Кондулайнен родилась в 1958 году. Она снялась более чем в 40 фильмах и сериалах, среди них – "Сто дней до приказа", "Зверобой", "8 свиданий" и "Интерны". В 2002 году актриса удостоилась звания заслуженной артистки РФ.

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