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Упала на принца Гарри: раскрыт секрет королевского фото Меган Маркл

9.2тЧитать новость на украинском

Звездный фотограф Алекси Любомирски, который делал официальные свадебные фотографии принца Гарри и Меган Маркл, рассказал Daily Mail, что ему понадобилось всего три минуты, чтобы сделать уникальный памятный кадр.

На черно-белом снимке Меган не смотрит в кадр, а ее рука зависла в воздухе. Как оказалось, Меган упала на ноги Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

"На этот снимок мне дали всего 3,5 минуты. Так как все происходило согласно строгому расписанию. Это был один из тех волшебных моментов, когда все встает на свои места. Я сказал Гарри и Меган сесть на лестницу. И вдруг Меган упала на ноги Гарри, они рассмеялись, и это был нужный для меня момент. Они были очень измотаны, думали, что фотосессия окончена, но я сделал кадр", - поделился Алекси Любомирски, ученик Марио Тестино (любимый фотограф принцессы Дианы).

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Тема
Принц Гарри и Меган Маркл
Персоны
принцесса ДианаПринц ГарриМеган Маркл
Место
Великобритания
Объект
свадьба
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