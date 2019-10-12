"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, порадовала поклонником новым соблазнительным фото.

На своей странице в Instagram певица обнародовала снимок, на котором сверкнула длинными ногами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Экс-солистка группы "Виа-ГРА" предстала перед подписчиками в ярком образе – в изящном платье с длинным разрезом. Дополнила свой образ широкополой шляпой. При этом девушка была, судя по всему, в студии. Рядом заметна часть ее музыкальной компании.

Анна Седокова

В подписи же Анна рассказала о выходе собственной книги и о том, как начала жить без лишнего пиара.

"Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла. А пока говорить за меня будет моя музыка и мой Инстаграм. Пока мы будем близко близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я", - написала певица.

Анна Седокова Instagram

Поклонники оставляют под фото лестные комментарии.

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Instagram

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

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