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12 октября • обновлено в 16:49
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"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

1.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, порадовала поклонником новым соблазнительным фото.

На своей странице в Instagram певица обнародовала снимок, на котором сверкнула длинными ногами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Экс-солистка группы "Виа-ГРА" предстала перед подписчиками в ярком образе – в изящном платье с длинным разрезом. Дополнила свой образ широкополой шляпой. При этом девушка была, судя по всему, в студии. Рядом заметна часть ее музыкальной компании.

Анна Седокова

Анна Седокова

В подписи же Анна рассказала о выходе собственной книги и о том, как начала жить без лишнего пиара.

"Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла. А пока говорить за меня будет моя музыка и мой Инстаграм. Пока мы будем близко близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я", - написала певица.

Анна Седокова

Анна Седокова

Instagram

Поклонники оставляют под фото лестные комментарии.

"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Instagram

"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Instagram

"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Instagram

"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Instagram

"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Instagram

"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Instagram

"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Instagram

Уже как месяц, я живу без PR. Почти месяц,я не назначаю никакие сьемки и почти ни на что не соглашаюсь. Странновато, конечно, ведь почти за 15 лет работы мы всегда плечо об плечо работали с талантливыми ребятами, которые соединяли меня с прессой, назначали сьемки, придумывали интервью. Я не сосчитаю, сколько у меня обложек за этими самыми плечами, наверное, тысячи. А интервью о личной жизни и моем пути, наверное, сотни, да у меня и правда не стандартная история. Не стандартное понимание жизни и я ровно столько раз оказывалась сукой в ваших глазах, сколько же и ангелом. Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя #КНИГА Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла❤️ А пока говорить за меня будет моя #МУЗЫКА И мой Инстаграм. Пока мы будем близко близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я #люблю P.S. Фото @andreibochka💋

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Как писал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персона
Анна Седокова
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