"Какие ноги!" Седокова возбудила поклонников эротичным фото

Украинская певица Анна Седокова, которая сейчас живет и работает в России, порадовала поклонником новым соблазнительным фото.
На своей странице в Instagram певица обнародовала снимок, на котором сверкнула длинными ногами (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).
Экс-солистка группы "Виа-ГРА" предстала перед подписчиками в ярком образе – в изящном платье с длинным разрезом. Дополнила свой образ широкополой шляпой. При этом девушка была, судя по всему, в студии. Рядом заметна часть ее музыкальной компании.
Анна Седокова
В подписи же Анна рассказала о выходе собственной книги и о том, как начала жить без лишнего пиара.
"Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя книга. Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла. А пока говорить за меня будет моя музыка и мой Инстаграм. Пока мы будем близко близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я", - написала певица.
Анна Седокова
Поклонники оставляют под фото лестные комментарии.
Уже как месяц, я живу без PR. Почти месяц,я не назначаю никакие сьемки и почти ни на что не соглашаюсь. Странновато, конечно, ведь почти за 15 лет работы мы всегда плечо об плечо работали с талантливыми ребятами, которые соединяли меня с прессой, назначали сьемки, придумывали интервью. Я не сосчитаю, сколько у меня обложек за этими самыми плечами, наверное, тысячи. А интервью о личной жизни и моем пути, наверное, сотни, да у меня и правда не стандартная история. Не стандартное понимание жизни и я ровно столько раз оказывалась сукой в ваших глазах, сколько же и ангелом. Ни разу, ни один интервьюер не узнал мою правду. Я не даю интервью, потому что в феврале выйдет моя #КНИГА Рассказ девчонки, на которую никогда никто не ставил, но она смогла❤️ А пока говорить за меня будет моя #МУЗЫКА И мой Инстаграм. Пока мы будем близко близко. На расстоянии одного лайка. Без посредников. Только ты и я #люблю P.S. Фото @andreibochka💋
Как писал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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