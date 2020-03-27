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27 марта • обновлено в 04:56
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Сбросила 40 кг и стала блондинкой: как Полина Гагарина изменилась со времен "Фабрики звезд"

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Популярная российская певица Полина Гагарина 27 марта отмечает свой день рождения. Так, ей исполняется 33 года.

Не секрет, что известной Гагарина стала после победы в проекте "Фабрика звезд-2" в 2003 году. Однако с тех пор артистка кардинально изменилась. Как – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Полина Гагарина после похудения

Полина Гагарина после похудения

wikipedia.org

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. Многим она запомнилась как пухленькая шатенка из "Фабрики звезд".

Но сегодня Полина Гагарина выглядит кардинально иначе – тоненькая, стройная и светловолосая.

Так, после рождения сына в 2007 году певица похудела на 40 килограммов за шесть месяцев, сев на жесткую диету. По рекомендации диетолога, Полина Гагарина утром ела долгие углеводы (каши), днем белок с клетчаткой, вечером тоже белок.

Полина Гагарина до похудения

Полина Гагарина до похудения

Pinterest

Полина Гагарина до и после похудения

Полина Гагарина до и после похудения

Pinterest

Полина Гагарина после и до похудения

Полина Гагарина после и до похудения

REUTERS

"Чередовала: день ем только рис, другой день – курицу, третий – только овощи или легкий овощной супчик. Причем строго до шести часов вечера! Сначала было тяжело, все время мучил голод, а потом я втянулась. Мне даже стало нравиться следить за питанием, подбирать продукты для своего рациона", – рассказала певица в интервью Андрею Малахову в передаче "Пусть говорят" в 2015 году.

Но самым главным, благодаря чему Гагарина сильно похудела, были большие физические нагрузки в Школе-студии МХАТ, где она тогда училась.

Полина Гагарина до похудения, с первым мужем

Полина Гагарина до похудения, с первым мужем

instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина до похудения, с первым мужем

Полина Гагарина до похудения, с первым мужем

instagram.com/gagara1987

"Каждый день по три часа сценическое движение, фехтование, потом – класс драматического танца с Аллой Сигаловой, после которого мы все буквально выползали из студии совершенно обессиленные. Именно из-за этих нагрузок у меня пропало грудное молоко. Андрея я покормила всего месяц, а потом перевела на искусственное вскармливание. В общем, за полгода я потеряла 30 килограммов. А потом еще 10 резко ушли. Я буквально сдулась!", – поделилась она.

"А поскольку это совпало по времени с тем, что я перекрасилась в блондинку, было ощущение, что краска проникла в мой организм и растворила лишние килограммы. Так мой вес упал до отметки "47" и больше не растет. Произошла какая-то перестройка организма", – призналась Гагарина, рост которой – 164 см.

Полина Гагарина после похудения со вторым мужем

Полина Гагарина после похудения со вторым мужем

instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина после похудения со вторым мужем

Полина Гагарина после похудения со вторым мужем

instagram.com/gagara1987

О том, почему певица решила стать блондинкой, Гагарина как-то рассказала в интервью 7days.ru:

"Надоумил меня стилист Александр Шевчук. Как-то раз мы оказались с ним в соседних креслах в самолете. Разговорились, что называется, "за жизнь", и он сказал: "Не бойся все поменять". – "Легко говорить… А когда не знаешь даже, с чего начать?" – пожала я плечами. "Да с мелочей – хотя бы с прически! Вижу тебя шикарной блондинкой, а новая красивая жизнь к имиджу приложится. Если решишься — звони". В один прекрасный день я так и сделала".

Полина Гагарина после похудения

Полина Гагарина после похудения

instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина после похудения

Полина Гагарина после похудения

instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина после похудения

Полина Гагарина после похудения

instagram.com/gagara1987

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал самые жаркие фото ведущей "Х-Фактора" Дарьи Трегубовой.

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Автор
Алина Мельник
Тема
похудение
Персона
Полина Гагарина
Место
Россия
Теги
день рождения люди шоу-бизнес шоу звезды диета похудение
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