Сбросила 40 кг и стала блондинкой: как Полина Гагарина изменилась со времен "Фабрики звезд"

Популярная российская певица Полина Гагарина 27 марта отмечает свой день рождения. Так, ей исполняется 33 года.

Не секрет, что известной Гагарина стала после победы в проекте "Фабрика звезд-2" в 2003 году. Однако с тех пор артистка кардинально изменилась. Как – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Полина Гагарина после похудения wikipedia.org

Полина Гагарина родилась 27 марта 1987 года в Москве. Многим она запомнилась как пухленькая шатенка из "Фабрики звезд".

Но сегодня Полина Гагарина выглядит кардинально иначе – тоненькая, стройная и светловолосая.

Так, после рождения сына в 2007 году певица похудела на 40 килограммов за шесть месяцев, сев на жесткую диету. По рекомендации диетолога, Полина Гагарина утром ела долгие углеводы (каши), днем белок с клетчаткой, вечером тоже белок.

Полина Гагарина до похудения Pinterest

Полина Гагарина до и после похудения Pinterest

Полина Гагарина после и до похудения REUTERS

"Чередовала: день ем только рис, другой день – курицу, третий – только овощи или легкий овощной супчик. Причем строго до шести часов вечера! Сначала было тяжело, все время мучил голод, а потом я втянулась. Мне даже стало нравиться следить за питанием, подбирать продукты для своего рациона", – рассказала певица в интервью Андрею Малахову в передаче "Пусть говорят" в 2015 году.

Но самым главным, благодаря чему Гагарина сильно похудела, были большие физические нагрузки в Школе-студии МХАТ, где она тогда училась.

Полина Гагарина до похудения, с первым мужем instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина до похудения, с первым мужем instagram.com/gagara1987

"Каждый день по три часа сценическое движение, фехтование, потом – класс драматического танца с Аллой Сигаловой, после которого мы все буквально выползали из студии совершенно обессиленные. Именно из-за этих нагрузок у меня пропало грудное молоко. Андрея я покормила всего месяц, а потом перевела на искусственное вскармливание. В общем, за полгода я потеряла 30 килограммов. А потом еще 10 резко ушли. Я буквально сдулась!", – поделилась она.

"А поскольку это совпало по времени с тем, что я перекрасилась в блондинку, было ощущение, что краска проникла в мой организм и растворила лишние килограммы. Так мой вес упал до отметки "47" и больше не растет. Произошла какая-то перестройка организма", – призналась Гагарина, рост которой – 164 см.

Полина Гагарина после похудения со вторым мужем instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина после похудения со вторым мужем instagram.com/gagara1987

О том, почему певица решила стать блондинкой, Гагарина как-то рассказала в интервью 7days.ru:

"Надоумил меня стилист Александр Шевчук. Как-то раз мы оказались с ним в соседних креслах в самолете. Разговорились, что называется, "за жизнь", и он сказал: "Не бойся все поменять". – "Легко говорить… А когда не знаешь даже, с чего начать?" – пожала я плечами. "Да с мелочей – хотя бы с прически! Вижу тебя шикарной блондинкой, а новая красивая жизнь к имиджу приложится. Если решишься — звони". В один прекрасный день я так и сделала".

Полина Гагарина после похудения instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина после похудения instagram.com/gagara1987

Полина Гагарина после похудения instagram.com/gagara1987

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