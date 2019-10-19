"Человек с большой буквы": внезапно скончался молодой украинский музыкант

В Днепре в субботу, 19 октября, умер гитарист музыкальной рок-группы SankiDeda Олег Бровко.

Об этом сообщается на странице Premiers в Facebook. Уточняется, что причиной смерти стала болезнь, однако не известно, какая именно.

"Не стало талантливого артиста, Человека с большой буквы. Человека, с которым мы бок о бок работали, смеялись, дружили...

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Буквально недавно казалось, что его болезнь – это всего лишь этап, который нужно пережить. Но нет, у вселенной были свои планы", – сказано в сообщении.

Олег Бровко facebook.com/brovko.oleg

Бровко проведут в последний путь 20 октября в Свято-Крестовоздвиженском храме по улице Метростроевской, 9.

Прощание назначено на 11:00. Поклонники группы SankiDeda просят знакомых и неравнодушных прийти и поддержать близких Олега.

Группа, в которой выступал музыкант, известна в Днепре и за его пределами еще со времен основания – с 2010 года. Коллектив побеждал на различных рок-фестивалях. Олег Бровко не только играл на гитаре, но и пел.

Олег Бровко facebook.com/brovko.oleg

Олег Бровко facebook.com/brovko.oleg

Олег Бровко facebook.com/brovko.oleg

Олег Бровко facebook.com/brovko.oleg

Предлагаем послушать одну из песен группы:

Как писал OBOZREVATEL, недавно в возрасте 78 лет скончался известный украинский кинорежиссер и актер Владимир Горпенко. Он также преподавал в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени И.К.Карпенко-Карого.

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